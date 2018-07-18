Кристиан Карамбе: "ЧМ-2018 получился замечательным"

Бывший полузащитник сборной Франции Кристиан Карамбе высоко оценил организацию чемпионата мира-2018.

– Я несколько раз посещал Россию перед чемпионатом мира, – цитируют француза "Известия". – Лично видел, какую серьезную работу проделала ваша страна в преддверии турнира. Россияне очень ждали этот праздник и ответственно готовились к нему. Труд прошел не напрасно – турнир получился замечательным.

Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля.