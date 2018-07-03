Кот Ахилл предсказал победу Швейцарии над Швецией

Кот Ахилл из Эрмитажа предсказал победу сборной Швейцарии над Швецией в матче 1/8 финала ЧМ-2018. Для кота подготовили миски с кормом, на которых были изображены флаги Швеции и Швейцарии. Он выбрал миску со швейцарским флагом, сообщает "Р-Спорт".
Кот Ахилл выступает на этом турнире в роли предсказателя и уже не раз угадывал исходы матчей. Ошибся он один раз, когда выбрал Нигерию в матче группового турнира с Аргентиной.
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https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180703/1138884062.html