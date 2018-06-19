Колумбия - Япония: Куадрадо и Фалькао сыграют в стартовом составе, Хонда и Хамес - в запасе

Стали известны стартовые составы команд на матч ЧМ-2018 Колумбия – Япония.

Колумбия: Оспина, Ариас, Мурильо, Д. Санчес, Мохика, Хуан Куадрадо, Лерма, Кинтеро, К. Санчес, Искиэрдо, Фалькао.

Япония: Кавасима, Х. Сакаи, Йосида, Седзи, Нагатомо, Хасебе, Сибасаки, Харагути, Кагава, Инуи, Осако.

Колумбия – Япония: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 15.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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