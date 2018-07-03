Колумбия - Англия: в составе англичан девять изменений

Стал известен состав сборной Англии на матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Колумбии. По сравнению с предыдущей игрой против Бельгии (0:1) Гарет Саутгейт произвел в "старте" девять изменений. Вторую подряд встречу с первых минут проведут вратарь Джордан Пикфорд и защитник Джон Стоунс. Напомним, что игра с бельгийцами была исключительно за первое место в группе, поскольку обе команды досрочно оформили выход в плей-офф.

Полностью стартовый состав Англии выглядит следующим образом: Пикфорд - Уокер, Стоунс, Магуайр - Триппьер, Хендерсон, Алли, Янг - Стерлинг, Кейн.

Колумбия - Англия: чемпионат мира по футболу, 3 июля 2018, анонс матча

Колумбия - Англия: чемпионат мира по футболу, 3 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 21.00 (время московское)