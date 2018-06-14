Колодин о победе России в матче открытия ЧМ-2018: "Головин был лучшим, но после первой игры в "Ювентус" никого не забирают"

Экс-защитник сборной России Денис Колодин прокомментировал "СЭ" победу россиян над Саудовской Аравией (5:0) в матче-открытия чемпионата мира-2018.
– Наших футболистов слишком много перед турниром унижали, – говорит Колодин. – Говорили, что все будет плохо. А они собрались и показали хорошую игру. Добились достойного результата и сделали праздник на открытии чемпионата мира.
– Кто лучший игрок матча?
– Головин.
– Наверняка после такой игры не только "Ювентус" захочет его себе забрать?
– После первой игры в "Ювентус" никто никого не забирает. Его будут еще дальше смотреть, но возможность есть.
– А как вам дубль Черышева?
– Он здорово вошел, получил два момента и оба реализовал. Также и Дзюбу стоит
отметить. Вышел агрессивно очень, достойно отыграл и – забил, и цеплялся за каждый мяч, не проиграв ни одного единоборства.
– Без Дзагоева тяжело будет в дальнейшем?
– Это команда, у нас же есть на замене Миранчуки. Посмотрим – если удастся заменить Дзагоева, то проблем не будет. (Игорь НОВИКОВ)