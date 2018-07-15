Колобков поздравил Францию с победой на ЧМ-2018

Министр спорта России Павел Колобков поздравил сборную Франции с победой в чемпионате мира-2018.

- Поздравляю победителей чемпионата мира, - приводит пресс-служба Минспорта РФ слова Колобкова. - Сборная Франции продемонстрировал отличный футбол и справедливо завоевала Кубок мира.



Рад и за сборную России, которая показала свой лучший результат в новейшей истории отечественного футбола, вошла в восьмерку лучших команд ЧМ-2018 и была максимально близка, чтобы пройти дальше по турнирной таблице. Нам еще предстоит подвести итоги проведения в России чемпионата мира.



Но уже сейчас положительных откликов от игроков, экспертов и, конечно, болельщиков достаточно, чтобы заявить об успешной организации турнира. России удалось сделать главное – показать характерные ей гостеприимство, радушие и доброжелательность, создать яркий спортивный праздник, который навсегда оставит теплые воспоминания в сердцах россиян и многочисленных гостей нашей страны.