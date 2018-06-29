Колин Смит: "Поведение Марадоны? Нужно уважительно относиться к людям"

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит рассказал, что думает о поведении легенды сборной Аргентины Диего Марадоны, который уже успел покурить на стадионе и показать неприличные жесты.

– В ФИФА есть специальная программа "Легенды футбола". В связи с этим вопрос: что думаете о поведении Диего Марадоны на чемпионате мира?

– У нас действительно есть программа "Легенда футбола". Игроки, вписавшие свое имя в историю, должны привлекаться к футбольным праздникам и дальше. Это неотъемлемая часть. Марадона – один из величайших игроков в истории спорта номер один, он присутствует на всех играх Аргентины. Я понимаю, о чем вы сейчас говорите. В одном из первых ответов я уже сказал: бывшие футболисты, сотрудники, болельщики – все должны уважительно относиться к другим и вести себя на стадионе соответствующе.

Прекратите глумиться над Марадоной! Лучше посмотрите на себя

Марадону нельзя пускать на футбол. Он ведет себя отвратительно