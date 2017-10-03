Коке: "Тема с Пике уже немного надоела"

Полузащитник "Атлетико" и сборной Испании Коке подчеркнул, что в национальной команде отличная атмосфера перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Албанией. По словам хавбека, испанцы полностью сосредоточены на предстоящей игре.

– Мы всегда ощущали поддержку людей, в Аликанте очень любят сборную. Атмосфера внутри команды остается неизменной, – приводит AS слова Коке. – Мы сосредоточены на матче против Албании, потому что хотим обеспечить себе выход на чемпионат мира-2018. Пике? Эта тема уже немного надоела. Мы профессионалы и сосредоточены только на игре.

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