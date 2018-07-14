Киран Триппьер: "Мы гордимся собой"

Защитник сборной Англии Киран Триппьер подвел итоги матча за третье место на чемпионате мира с Бельгией (0:2).



- Конечно, мы разочарованы этим поражением. Потому что мы упустили хорошие моменты, чтобы забить, - отметил Триппьер. - Мы чувствовали отличную поддержку, мы видели ее на экранах и в соцсетях - это было очень приятно.



Мы кое-чего добились, преодолели несколько препятствий: выиграли серию пенальти, чего сборной Англии никогда не удавалось сделать, потом победили в еще одной игре на вылет. В целом, мы гордимся собой. (Игорь НОВИКОВ)

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