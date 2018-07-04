07:29 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Киран Триппьер: "Игра с Колумбией позволила поверить игрокам сборной Англии самим в себя"


Полузащитник сборной Англии Киран Триппьер после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Колумбии (1:1, пен. - 4:3) отметил, что эта игра позволит игрокам поверить в себя. По его мнению, до 1/4 финала против Швеции англичанам стоит провести работу над ошибками.

- Эта игра позволила поверить нам самим в себя, - цитирует "Р-Спорт" Триппьера. - Мы многому научились - быть спокойными, терпеливыми. Обычно Англия проигрывала такие матчи. Год за годом, крупный турнир за крупным турниром.

Швецию мы видели. Очень сложная команда. Теперь самое важное - восстановиться. И, конечно, надо исправить ошибки, которые мы допустили в этой встрече с колумбийцами.

Колумбия – Англия

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https://worldcup2018.tass.ru/articles/5345170

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