Кейсуке Хонда: "Я сделал для сборной Японии все, что мог. Пора уступить дорогу молодым"

Полузащитник сборной Японии Кейсуке Хонда рассказал, почему решил завершить карьеру в национальной команде.

- Я сделал для сборной все что мог. Теперь пора уступить дорогу молодым футболистам, - цитирует "Известия" Хонду. - У нас очень много сильной молодежи, которая уже завтра будет вести нашу сборную к новым вершинам. Уверен, она может превзойти наши результаты. Я же вполне доволен своей карьерой. Я сыграл на Олимпийских играх и трех чемпионатах мира — такое удается не каждому. На двух чемпионатах мира мы выходили из группы. Очень жаль, что не смогли сделать шаг дальше. В 2010 году в ЮАР мы проиграли по пенальти Парагваю, сейчас упустили победу над Бельгией. Всегда обидно проигрывать, когда ты в шаге от успеха.

За свою международную карьеру 32-летний полузащитник сыграл в 98 матчах и забил 37 голов.

Напомним, что японцы в 1/8 финала чемпионата мира в России уступили Бельгии (2:3).