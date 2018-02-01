Кевин Кураньи: "Не планирую возобновлять футбольную карьеру"

Бывший нападающий сборной Германии и "Динамо" Кевин Кураньи выразил уверенность, что на предстоящем чемпионате мира немецкая команда точно дойдет до финала. По его словам, он планирует посетить турнир.

- Расскажите, чем вы занимаетесь последние полгода?

- Я продолжаю оставаться в футболе. У меня много друзей, которые являются спортивными директорами разных клубов. Стараюсь улучшать качество своей игры и продолжать заниматься футболом.

- Собираетесь ли посетить чемпионат мира? Купили ли билеты, или у вас есть привилегии, как у бывшего игрока "Динамо"?

- Конечно, я приеду. По поручению немецкого телевидения. Причина в том, что я родился в Бразилии, отец у меня немец, а мать из Панамы.

- Не планируете еще поиграть на профессиональном уровне?

- Нет. Я уже примерно год не играю.

- Что скажете о нынешней сборной Германии, которая летом приедет в Россию?

- Наша команда уже показала, что на протяжении нескольких лет, мы уверенно лидируем. У нас прекрасная сборная, которая замечательно играет. Они это снова продемонстрируют.

- Сумеет ли она выиграть чемпионат мира?

- До финала мы точно дойдем. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)