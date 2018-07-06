Кевин Де Брейне: "Сделаем все для победы над Францией"

Бельгийский полузащитник Кевин Де Брейне заявил, что сегодняшняя встреча 1/4 финала чемпионата мира между сборными Бразилии и Бельгии (1:2) стала для его команды настоящим испытанием характера.
- Прокомментируйте вашу игру в первой половине встречи - вопрос Де Брейне.
- Мы пошли на риск, оставив Лукаку далеко впереди, что создавало пространство. В первой половине встречи мы играли очень хорошо. Но во втором тайме Бразилия прибавила, а матч стал испытанием для нашего характера. Вся команда пахала на победный результат.
- Вы сыграли четыре матча в позиции "девятки". Как вы себя чувствуете в данной роли?
- Мне не важно, где играть. Я хочу внести свой вклад любыми способами. Я работал, чтобы команде было легче, пытался контролировать ситуацию. Если будет необходимо, то я стану первым, кто умрет за команду.
- Вы выбили пятикратных чемпионов мира, но у вас впереди Франция...
- Это сильная команда. Разница между оставшимися сборными минимальна. Если Франция окажется сильнее, то мы примем это, но все равно постараемся сделать все для победы.
- Ваша сборная впервые с 1986-го года наконец-то выходит в полуфинал...
- Когда команда выходит в полуфинал, игроки делают все для победы. Такой шанс выпадает раз в жизни. Поэтому мы также сделаем все для того, чтобы победить. (Артур ЕНИКЕЕВ)
Сборная Бельгии в полуфинале чемпионата мира встретится с Францией (10 июля, Санкт-Петербург).
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