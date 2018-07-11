Кевин Де Брейне: "Франция и Бельгия равные команды, разница была только в угловых"

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне после поражения в 1/2 финала чемпионата мира-2018 с Францией (0:1) отметил, что разница между командами была лишь в угловых. Также он добавил, что бельгийцы не отходили от своего привычного плана на игру.

– Правда, что Франция была лучше Бельгии?

– Думаю, что 50 на 50, – сказал Де Брейне. – Разница в уровне команд была видна при исполнении угловых. Это была выматывающая игра. Обе команды хорошо организованы, позволяли создавать противнику всего несколько моментов. В итоге угловые сыграли свою роль.

– Правда, что Бельгия сегодня отошла от привычного оборонительного футбола?

– С чего вы это взяли? (Игорь НОВИКОВ)

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