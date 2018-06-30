Каспер Шмайхель: "Сборная России - очень хорошая команда"

Вратарь сборной Дании Каспер Шмайхель перед матчем 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Хорватии в интервью "Известиям" заявил, что датчанам будет тяжело. Также он признался, что ему нравится игра сборной России, с которой датская команда может встретиться в 1/4 финала.
– Чего вы ждете от следующего матча?
– Хорватия – очень серьезный соперник. Мы понимаем, что будет очень тяжело, но намерены бороться за победу и выход в четвертьфинал.
– Как оцените организацию турнира?
– Все очень хорошо. Стадионы, аэропорты, транспорт, база – на очень высоком уровне. Я всем доволен.
– В случае успеха в четвертьфинале вы попадете на победителя пары Россия – Испания. Что думаете о выступлении российской команды на этом чемпионате?
– Очень хорошая команда. Мне понравилась ее игра в первых двух матчах – с Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1). Но я не хочу сейчас говорить о четвертьфинале. Туда сначала надо попасть.
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https://iz.ru/761353/aleksei-fomin/kasper-shmeikhel-namereny-borotsia-za-vykhod-v-chetvertfinal