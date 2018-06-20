Каспер Шмайхель о многочисленной фанатской поддержке соперников: "Важно, что ты делаешь на поле, а не кто сидит на трибунах"

Голкипер сборной Дании Каспер Шмайхель заявил, что ему все равно, сколько болельщиков поддерживают соперников на чемпионате мира, ведь команда знает, что за нее болеет вся родная страна.

Первый матч на турнире датчане выиграли у Перу (1:0), впереди у скандинавов игра против Австралии, она пройдет 21 июня в Самаре. У обеих команд – одни из самых многочисленных и шумных болельщиков на турнире.

- Мы видим, что у некоторых команд много болельщиков в России. Но нам все равно. У нас есть свои болельщики, - цитирует "Р-Спорт" Шмайхеля. - Важно, что ты делаешь на поле, а не то, кто сидит на трибунах. Если вы посмотрите, как люди дома отмечали нашу победу, вы поймете, что болельщиков у нас на самом деле очень много. Кто-то приехал в Россию, у кого-то не получилось, но хорошо, что у нас и здесь есть поддержка.

Также датчанам предстоит сыграть со сборной Франции, их матч пройдет 26 июня на стадионе "Лужники" в Москве.