Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль присоединился к сборной Испании на учебно-тренировочном сборе перед чемпионатом мира-2018, сообщает пресс-служба Федерации футбола Испании. На базе национальной команды он будет восстанавливаться от травмы, которую он получил 26 мая в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (3:1).



Сегодня, 28 мая, игрок прошел МРТ в клубе в присутствии медицинского штаба сборной. Обследование показало повреждение задней поверхности бедра. Сроки восстановления защитника не уточняются.



Ранее Marca сообщила, что игрок полностью восстановится от повреждения через 2-3 недели – при худшем раскладе он пропустит первую игру сборной на ЧМ-2018 против Португалии 15 июня.

