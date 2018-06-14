Каррера пожелал удачи сборной России на ЧМ-2018

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера пожелал удачи сборной России на чемпионате мира-2018. Сегодня национальная команда встретится с Саудовской Аравией в стартовом матче турнира.

- Удачи сборной России и игрокам "Спартака", выступающим за нее! Желаю вам всего самого лучшего!, - написал 54-летний специалист на своей странице в Инстаграме.

Россия сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта(19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

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