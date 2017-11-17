Карасев вошел в число судей ЧМ-2018. И Гриша тоже

По данным "СЭ", сегодня судейский комитет ФИФА определил список из 36 арбитров, которые будут готовиться к чемпионату мира в России. Окончательный выбор сделают в середине февраля 2018-го.

Европу на мировом первенстве могут представить 10 рефери: Феликс Брих (Германия), Джюнейт Чакыр (Турция), Бьерн Кайперс (Голландия), Шимон Марчиняк (Польша), Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия), Дамир Скомина (Словения), Клеман Тюрпен (Франция) и Сергей Карасев (Россия).

Не попал в число кандидатов швед Йонас Эрикссон. Предполагалось, что от УЕФА на ЧМ-2018 приедут девять арбитров, однако сейчас их количество увеличено до десяти. Возможно, это сделано как раз ради Карасева.

Судья с интересной фамилией представит на мировом первенстве Африку. Бригаду египетских рефери возглавит Геад Гриша. (Александр БОБРОВ)