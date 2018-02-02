Калининградские казаки будут патрулировать территорию у стадиона во время ЧМ-2018

К охране стадиона чемпионата мира-2018 в Калининграде привлекут казаков, сообщает klops.ru со ссылкой на атамана Балтийского отдельного казачьего округа Максима Бугу. Казаки будут патрулировать прилегающую к стадиону территорию. Каждую группу будет сопровождать сотрудник полиции.
- С правоохранительными органами мы взаимодействуем не первый год, механизм отлажен. Сейчас мы уточняем численность казачьих патрулей во время чемпионата, вопрос находится на согласовании в правительстве и правоохранительных структурах. Окончательное решение ожидается не раньше середины февраля, - сказал Буга. - Мы не нацелены на конфронтацию. Возникнет какой-либо конфликт – постараемся решить мирным путём. При угрозе здоровью будем действовать активно, никто не должен пострадать.
В Калининграде пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Хорватия – Нигерия (16 июня),Сербия – Швейцария (22 июня), Испания– Марокко (25 июня), Англия – Бельгия (28 июня).
Дополнительная информация
https://klops.ru/news/obschestvo/168882-kaliningradskie-kazaki-budut-patrulirovat-territoriyu-u-stadiona-vo-vremya-matchey-chm-2018
- Сборная Сербии (Футбол)
- Сборная Бельгии (футбол)
- Сборная Испании (Футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Сборная Нигерии (футбол)
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Сборная Швейцарии (футбол)
- Сборная Марокко
Thomas_Boy_
А было бы эффектно: калининградские казаки на тамбовских слонах патрулируют улицы.
20:24
nefanat
На могиле Канта будут присягу давать?
20:09
andrtsch
Кёнигсбержские казаки?? ))) Вы сами-то поняли, что написали? Средневековый бред и мрак..........
19:50
Thomas_Boy_
Бу-га-га! __________ Лэхаим, КБ-брат! Мы еще попатрулируем!
19:38
PvsZ
"Калининградские казаки" звучит примерно как "Чукотские ковбои".
19:15
Бу-га-га!
Очепятка. "Калининградские казахи".
18:56
Бу-га-га!
Thomas_Boy_______ "-Когда еврейское казачество восстало, -В Биробиджане был переворот, -А кто затронет родной Бердичев -Тому кадухес будет на живот..."©
18:55
Thomas_Boy_
Так-то у нас в Биробиджане тоже козачество есть. Мойша Козак и его братья - Фима и Натан. И наше биробиджанское козачество покруче ихнего калининградского казачества будет.
18:39
usuns
Ряженные)))))
18:29
ozozolio
Комедианты
18:19
Спринт
Какие в Кенигсберге казаки? Минимум 3 последних века до завершения ВОВ, эта территория была у тевтонов, и о казаках там и не слышали.
17:51