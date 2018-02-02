Калининградские казаки будут патрулировать территорию у стадиона во время ЧМ-2018

К охране стадиона чемпионата мира-2018 в Калининграде привлекут казаков, сообщает klops.ru со ссылкой на атамана Балтийского отдельного казачьего округа Максима Бугу. Казаки будут патрулировать прилегающую к стадиону территорию. Каждую группу будет сопровождать сотрудник полиции.

- С правоохранительными органами мы взаимодействуем не первый год, механизм отлажен. Сейчас мы уточняем численность казачьих патрулей во время чемпионата, вопрос находится на согласовании в правительстве и правоохранительных структурах. Окончательное решение ожидается не раньше середины февраля, - сказал Буга. - Мы не нацелены на конфронтацию. Возникнет какой-либо конфликт – постараемся решить мирным путём. При угрозе здоровью будем действовать активно, никто не должен пострадать.

В Калининграде пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Хорватия – Нигерия (16 июня),Сербия – Швейцария (22 июня), Испания– Марокко (25 июня), Англия – Бельгия (28 июня).