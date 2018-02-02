17:37 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Калининградские казаки будут патрулировать территорию у стадиона во время ЧМ-2018

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К охране стадиона чемпионата мира-2018 в Калининграде привлекут казаков, сообщает klops.ru со ссылкой на атамана Балтийского отдельного казачьего округа Максима Бугу. Казаки будут патрулировать прилегающую к стадиону территорию. Каждую группу будет сопровождать сотрудник полиции.

- С правоохранительными органами мы взаимодействуем не первый год, механизм отлажен. Сейчас мы уточняем численность казачьих патрулей во время чемпионата, вопрос находится на согласовании в правительстве и правоохранительных структурах. Окончательное решение ожидается не раньше середины февраля, - сказал Буга. - Мы не нацелены на конфронтацию. Возникнет какой-либо конфликт – постараемся решить мирным путём. При угрозе здоровью будем действовать активно, никто не должен пострадать.

В Калининграде пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Хорватия  Нигерия (16 июня),Сербия  Швейцария (22 июня), Испания Марокко (25 июня), Англия  Бельгия (28 июня).

Дополнительная информация

https://klops.ru/news/obschestvo/168882-kaliningradskie-kazaki-budut-patrulirovat-territoriyu-u-stadiona-vo-vremya-matchey-chm-2018

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (11)
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Thomas_Boy_

А было бы эффектно: калининградские казаки на тамбовских слонах патрулируют улицы.

20:24

nefanat

На могиле Канта будут присягу давать?

20:09

andrtsch

Кёнигсбержские казаки?? ))) Вы сами-то поняли, что написали? Средневековый бред и мрак..........

19:50

Thomas_Boy_

Бу-га-га! __________ Лэхаим, КБ-брат! Мы еще попатрулируем!

19:38

PvsZ

"Калининградские казаки" звучит примерно как "Чукотские ковбои".

19:15

Бу-га-га!

Очепятка. "Калининградские казахи".

18:56

Бу-га-га!

Thomas_Boy_______ "-Когда еврейское казачество восстало, -В Биробиджане был переворот, -А кто затронет родной Бердичев -Тому кадухес будет на живот..."©

18:55

Thomas_Boy_

Так-то у нас в Биробиджане тоже козачество есть. Мойша Козак и его братья - Фима и Натан. И наше биробиджанское козачество покруче ихнего калининградского казачества будет.

18:39

usuns

Ряженные)))))

18:29

ozozolio

Комедианты

18:19

Спринт

Какие в Кенигсберге казаки? Минимум 3 последних века до завершения ВОВ, эта территория была у тевтонов, и о казаках там и не слышали.

17:51