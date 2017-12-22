Какие проблемы у стадиона в Самаре. Объясняет врио губернатора

Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что при строительстве "Самара Арены", на которой будут сыграны матчи чемпионата мира 2018 года, предстоит проделать колоссальный объем работы. По словам представителя властей региона, за 4 года арена была подготовлена на две трети.

Отметим, что 1 декабря вице-премьер РФ Виталий Мутко сказал, что стадион в Самаре готов на 85 процентов, а отставание при строительстве составляет 1-1,5 месяца. 14 декабря Президент РФ Владимир Путин озвучил иные данные - по словам главы государства отставание является двухмесячным.

Врио губернатора Самарской области также высказался о готовности стадиона.

- Для нас точка отсчета - 65 процентов, это цифра, которая называлась Президенту страны, - цитирует samara.aif.ru Азарова. - Нам предстоит проделать колоссальную работу - одну треть от общего объема за эти месяцы. То есть фактически за четыре года было сделано две трети.

Хочу сказать главное: мы сегодня каждый день наверстываем упущенное время и каждый день сокращаем отставание. И я уверен, что с задачей справимся, к контрольным матчам стадион будет готов принять команды, а значит, будет готов и принимать матчи чемпионата мира по футболу.

Сегодня все зависит от понимания всеми людьми, занятыми на строительстве стадиона, ответственности, которая на нас возложена. Нам страна доверила проведение мероприятия мирового значения, и мы не можем ее подвести, мы обязаны обеспечить этот результат. Мы это сделаем.

Напомним, что "Самара Арена", как и остальные стадионы ЧМ-2018, 14 мая должен быть передан в распоряжение ФИФА. До этого момента на стадионе должны быть сыграны три тестовых матча. Ожидается, что одним из них станет встреча первенства ФНЛ между "Крыльями Советов" и "Спартаком-2". Предварительно она запланирована на 7 апреля.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Самара в рамках мирового первенства примет шесть матчей: четыре - на групповом этапе, один - 1/8 финала, один - 1/4 финала.

Матчи ЧМ-2018 на "Самара Арене"

17 июня - Коста-Рика - Сербия

21 июня - Дания - Австралия

25 июня - Уругвай - Россия

28 июня - Сенегал - Колумбия

2 июля - E1 - F2

7 июля - F1-E2 - H1-G2