Отставание при строительстве "Самара Арены" - 1-1,5 месяца

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко сказал, что общая готовность стадионов к проведению чемпионата мира 2018 года составляет 85 процентов. По его словам, арены должны получить необходимые разрешения к марту.

- Будет ли сдан в срок стадион в Самаре?

- Здесь есть определенные причины задержки, связанные со сложностью проекта, была непростая ситуация с подрядчиком. Сейчас существует отставание на месяц-полтора от того, что мы планировали, - цитирует ТАСС Мутко. - Но это не критично, мы абсолютно уверены, что с этой задачей мы справимся. Строительные леса уже убрали, сейчас готовится основание под поле, это самое главное.

Общестроительная готовность стадионов в среднем составляет 85 процентов. Вопрос сейчас не в этом, главное – сдать стадионы, завершить пусконаладочные работы, получить соответствующие разрешения на ввод стадионов в эксплуатацию. Это огромная работа, связанная с составлением документации, прохождением экспертизы. Говоря о декабре, мы ужесточаем себе сроки. В принципе, все соответствующие разрешения мы должны иметь в марте.

- Как продвигается подготовка инфраструктуры к чемпионату мира?

- Стадионы и аэропортная инфраструктура – это одни из самых сложных частей подготовки к чемпионату мира. Все стадионы находятся в жестком графике работы. Мы должны в этом году ввести стадионы в эксплуатацию, затем с января по апрель - это пусконаладочные работы, создание временной инфраструктуры вокруг стадионов, адаптация ее к требованиям ФИФА. Мы должны провести по три тестовых матча на каждой арене, а уже 14 мая передать их в распоряжение ФИФА.

Напомним, сегодня, 1 декабря, в Москве состоится жеребьевка чемпионата мира. Финальный турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.