Кака – о стадионе "Санкт-Петербург": "Главное – что на нем можно играть в футбол в любое время года"

Бывший игрок "Милана" и сборной Бразилии Кака посетил Санкт-Петербург и новый стадион, отметив, что он полностью готов к чемпионату мира-2018. Бразилец заявил, что с удовольствием вернулся бы на эту арену еще раз.

– Мне все очень нравится! Сегодня я здесь впервые, и вижу, что все уже готово для чемпионата мира, – сказал Кака. – Самое главное – что на нем можно играть в футбол в любое время года. Да и в целом все очень хорошо, поэтому – поздравляю!

Сейчас я знаю про "Зенит" не так много, но я следил за командой, когда за нее играли мои друзья, такие как Халк, а Спаллетти был главным тренером. Я следил за "Зенитом" в основном из-за этих парней.

Скорее всего, я буду здесь на чемпионате мира. Надеюсь, что побываю именно здесь – посмотрю город, пару матчей и смогу полностью насладиться Санкт-Петербургом и стадионом. Пока я еще не до конца определился, в каких городах побываю, что сюда я бы точно вернулся.