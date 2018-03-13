21:43 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Кака – о стадионе "Санкт-Петербург": "Главное – что на нем можно играть в футбол в любое время года"

5

Бывший игрок "Милана" и сборной Бразилии Кака посетил Санкт-Петербург и новый стадион, отметив, что он полностью готов к чемпионату мира-2018. Бразилец заявил, что с удовольствием вернулся бы на эту арену еще раз.

– Мне все очень нравится! Сегодня я здесь впервые, и вижу, что все уже готово для чемпионата мира, – сказал Кака. – Самое главное – что на нем можно играть в футбол в любое время года. Да и в целом все очень хорошо, поэтому – поздравляю!

Сейчас я знаю про "Зенит" не так много, но я следил за командой, когда за нее играли мои друзья, такие как Халк, а Спаллетти был главным тренером. Я следил за "Зенитом" в основном из-за этих парней.

Скорее всего, я буду здесь на чемпионате мира. Надеюсь, что побываю именно здесь – посмотрю город, пару матчей и смогу полностью насладиться Санкт-Петербургом и стадионом. Пока я еще не до конца определился, в каких городах побываю, что сюда я бы точно вернулся.

5
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

вэняляйнэн

баламошка...скоро надо будет сносить==================Лужи раньше будут переделывать.

22:40

баламошка

вэняляйнэн Дырявая башка у тебя баклан-баламошка. Ты хоть раз был на СПб-арене?////////////Я видел, как несколько раз дырявая поливала людей. Жирков, было дело, чуть не задохнулся) Скоро она устанет висеть и рухнет на твою глупую репу, чухонец. Распил-Арена ведь уже не новая, скоро надо будет сносить.

22:11

Slim Taller

На данный момент это лучший российский стадион,хотя и в Краснодаре хорош.А человек с фамилией Кака ценитель прекрасного по определению.

22:10

вэняляйнэн

Дырявая башка у тебя баклан-баламошка. Ты хоть раз был на СПб-арене?

22:05

баламошка

Дырявая крыша Гнезда Бакланов стала сегодня королевой бала - её похвалила кака.

21:51

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!