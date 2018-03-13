Кака – о стадионе "Санкт-Петербург": "Главное – что на нем можно играть в футбол в любое время года"

Бывший игрок "Милана" и сборной Бразилии Кака посетил Санкт-Петербург и новый стадион, отметив, что он полностью готов к чемпионату мира-2018. Бразилец заявил, что с удовольствием вернулся бы на эту арену еще раз.
– Мне все очень нравится! Сегодня я здесь впервые, и вижу, что все уже готово для чемпионата мира, – сказал Кака. – Самое главное – что на нем можно играть в футбол в любое время года. Да и в целом все очень хорошо, поэтому – поздравляю!
Сейчас я знаю про "Зенит" не так много, но я следил за командой, когда за нее играли мои друзья, такие как Халк, а Спаллетти был главным тренером. Я следил за "Зенитом" в основном из-за этих парней.
Скорее всего, я буду здесь на чемпионате мира. Надеюсь, что побываю именно здесь – посмотрю город, пару матчей и смогу полностью насладиться Санкт-Петербургом и стадионом. Пока я еще не до конца определился, в каких городах побываю, что сюда я бы точно вернулся.
Легендарный Кака на "Зенит-ТВ": "Самое главное, что на @spb_stadium можно играть в любое время года!" pic.twitter.com/GFq4rkHU6i– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 13 марта 2018 г.
вэняляйнэн
баламошка...скоро надо будет сносить==================Лужи раньше будут переделывать.
22:40
баламошка
вэняляйнэн Дырявая башка у тебя баклан-баламошка. Ты хоть раз был на СПб-арене?////////////Я видел, как несколько раз дырявая поливала людей. Жирков, было дело, чуть не задохнулся) Скоро она устанет висеть и рухнет на твою глупую репу, чухонец. Распил-Арена ведь уже не новая, скоро надо будет сносить.
22:11
Slim Taller
На данный момент это лучший российский стадион,хотя и в Краснодаре хорош.А человек с фамилией Кака ценитель прекрасного по определению.
22:10
вэняляйнэн
Дырявая башка у тебя баклан-баламошка. Ты хоть раз был на СПб-арене?
22:05
баламошка
Дырявая крыша Гнезда Бакланов стала сегодня королевой бала - её похвалила кака.
21:51