19:25 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Как встречают сборную России в Австрии. Без оркестра!

Сегодня. Нойштифт. В отеле готовятся к приезду сборной России. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ" Сегодня. Нойштифт. В отеле готовятся к приезду сборной России. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ" Сегодня. Нойштифт. В отеле готовятся к приезду сборной России. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ" Сегодня. Нойштифт. В отеле готовятся к приезду сборной России. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"
Сегодня. Нойштифт. В отеле готовятся к приезду сборной России. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"
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Сотрудники отеля Jagdhof в Нойштифте повесили торжественный плакат в честь приезда сборной России по футболу. Гостиница планировала организовать и выступление местного оркестра, но, как сообщили нам представители отеля, главный тренер Станислав Черчесов предпочел обойтись без помпы, чтобы приезд проходил в спокойной рабочей обстановке.

Тем не менее, перед входом все равно установили микрофон и усилитель звука. (Дмитрий СИМОНОВ)

Дискотеки и чучела козлов. Где будет жить команда Черчесова

Сегодня. Нойштифт. Красно-белой лентой сотрудники отеля оградили свою территорию от посторонних перед приездом сборной России, но для журналистов &quot;Спорт-Экспресс&quot; сделали исключение.

 

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Eggorr

Проводов вообще не будет, потому что провожают по уму.

19:31

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