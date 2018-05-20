Как встречают сборную России в Австрии. Без оркестра!

Сегодня. Нойштифт. В отеле готовятся к приезду сборной России. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"

Сотрудники отеля Jagdhof в Нойштифте повесили торжественный плакат в честь приезда сборной России по футболу. Гостиница планировала организовать и выступление местного оркестра, но, как сообщили нам представители отеля, главный тренер Станислав Черчесов предпочел обойтись без помпы, чтобы приезд проходил в спокойной рабочей обстановке.

Тем не менее, перед входом все равно установили микрофон и усилитель звука. (Дмитрий СИМОНОВ)

Дискотеки и чучела козлов. Где будет жить команда Черчесова