Как встречают сборную России в Австрии. Без оркестра!

Сотрудники отеля Jagdhof в Нойштифте повесили торжественный плакат в честь приезда сборной России по футболу. Гостиница планировала организовать и выступление местного оркестра, но, как сообщили нам представители отеля, главный тренер Станислав Черчесов предпочел обойтись без помпы, чтобы приезд проходил в спокойной рабочей обстановке.
Тем не менее, перед входом все равно установили микрофон и усилитель звука. (Дмитрий СИМОНОВ)
Дискотеки и чучела козлов. Где будет жить команда Черчесова
Eggorr
Проводов вообще не будет, потому что провожают по уму.
19:31