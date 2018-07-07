Как сложится матч Россия – Хорватия? Версия Гаджиева

Известный тренер Гаджи Гаджиев считает, что для сборной России матч 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии будет похожим на встречу 1/8 финала с Испанией (1:1, 4:3 – по пенальти). Специалист считает, что отличие будет заключаться в проценте владения мячом соперниками команды Станислава Черчесова.

– Думаю, что матч Россия – Хорватия будет проходить в том же ключе, что и матч с Испанией, с одной оговоркой: соперник будет чуть меньше контролировать мяч, – цитирует "Звезда" Гаджиева. – Нашей сборной лучше атаковать с ходу, в разряженном пространстве, динамичные атаки у нас лучше получаются, и к своим воротам можно тоже успевать отходить. Не думаю, что наши будут прессинговать, хотя в отдельных случаях вполне приемлем прессинг на половине поля соперника.

Быстрый гол – это рабочий вариант для сборной России, он вполне может состояться. Очень многое зависит от того, как хорваты начнут. Если мы захотим прессинговать, а соперник будет выходить из-под прессинга с помощью надежного контроля мяча или быстрых длинных передач в атаку и потом с подбором, а наши провалятся там раз-другой, то картина может измениться. Можно и самим после стартового свистка играть в атаку. Вопрос в том, насколько эта фаза должна быть продолжительной.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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