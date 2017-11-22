Как сейчас выглядит "Самара Арена". Видео

Компания "Спорт-инжиниринг", отвечающая за возведение "Самара Арены", опубликовала видео со строящегося стадиона. На кадрах видны металлоконструкции купола, а также элементы козырьков зрительских трибун, которые сейчас уложены на поле, их установкой вскоре займется кран.

"Самара Арена" примет четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.