Кафу: "Хорватия показывает чудовищно везучий футбол"

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу отметил, что не может отдать предпочтение одной из команд в финале чемпионата мира-2018. По его словам, Хорватия и Франция точно не будут рисковать.
– Кто, по вашему мнению, станет чемпионом?
— Мне придется сделать очень трудный выбор. Да, Франция играет очень хорошо, но Хорватия показывает чудовищно везучий футбол. Не хотелось бы верить в то, что у их тренерского штаба есть установка дотягивать до дополнительного времени. Я знаю точно, что в решающем матче никто не будет рисковать. Мы не увидим открытый футбол с обилием забитых голов.
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https://iz.ru/766916/timur-ganeev-aleksandr-nevzgoda/kafu-v-finale-chm-2018-nikto-ne-budet-riskovat