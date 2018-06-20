Издание The Guardian уверено, что мнение людей о России изменится после ЧМ-2018

Британское издание The Guardian опубликовало статью, в которой поделилось первыми впечатлениями от чемпионата мира-2018. По мнению газеты, у фанатов изменится мнение о стране после мирового первенства.

"Политическая напряженность и все другие вопросы к российскому правительству будут по-прежнему присутствовать, когда чемпионат мира покинет города, но вполне вероятно, что многие люди уедут из России с теплыми воспоминаниями и измененным взглядом на страну. Россия надеется на проведение лучшего турнира - люди рады приветствовать ЧМ и болельщиков, и, по крайней мере, это приводит к позитивным изменениям. Дешевое пиво и теплый солнечный свет в большинстве городов-хозяев также не мешают этому процессу. С российскими транспортными коридорами, проходящими через столицу, Москва стала центром для болельщиков, и десятки тысяч людей прогуливались по ночным улицам и создавали атмосферу карнавала", - говорится в статье.