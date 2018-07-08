Ивица Олич: "Никогда не сделал бы так, как Смолов"

Бывший нападающий ЦСКА, тренер сборной Хорватии Ивица Олич - о победе над сборной России по пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018.

- Сборная России сыграла на контратаках. Ваши ребята забили гол и подумали, что для хорватов этого может хватить, - заявил Олич. - Но у нас много классных игроков. Я еще до матча знал, что у нас будет немало шансов забить. И вот мы сначала сравняли, потом вышли вперед. А потом пенальти. Отчасти нас повезло, но думаю, что мы показали, что сборная Хорватии умеет играть в футбол. Мы очень хотели сыграть в Москве. Я не был там после того, как ушел из ЦСКА. И вот, теперь нам предстоит игра на стадионе "Лужники".

- Что думаете о сборной России?

- Меня удивила ваша команда. Не ожидал, что после 1:2 вы отдадите все силы, чтобы отыграться. Болельщики должны благодарить футболистов сборной России. Никто не ожидал, что они попадут в 1/4 финала. Футбол, который показали россияне, меня очень порадовал.

- Как вам удар Смолова?

- Не получилось у него.

- Вы бы стали так быть в 1/4 чемпионата мира?

- Нет. Я бы никогда не стал так делать. (Ярослав СУСОВ)

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