Ивановичу вручили юбилейную футболку сборной Сербии

Защитник "Зенита" и сборной Сербии Браниславу Ивановичу перед товарищеским матчем против Кореи (1:1) получил памятную футболку, посвященную 100 матчам в составе национальной команды. Юбилейной для него стала игра, состоявшаяся сегодня, 14 ноября.

Напомним, Сербия завоевала право выступить на чемпионате мира 2018 года. Команда Младена Крстаича узнает соперников по групповому турниру мирового первенства 1 декабря, когда в Москве состоится жеребрьевка турнира.