Иван Ракитич: "Снимаю шляпу перед Джоковичем. Я тоже болею за него на Уимблдоне"

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич перед финалом ЧМ-2018 против Франции отметил, что ощущает поддержку болельщиков со всего мира. Также он поблагодарил серба Новака Джоковича, который ранее заявил, что будет болеть за хорватов.

- Как думаете, за кого в мире будет болеть больше людей?

- Такое ощущение, что за нас будет болеть весь мир! Нас поздравляют из самых разных стран. Люди признаются, что никогда и представить не могли, что станут переживать за Хорватию.

- Даже серб Новак Джокович сказал, что поддержит Хорватию. Правда, его за это некоторые назвали идиотом...

- Снимаю шляпу перед Джоковичем. Я тоже болею за него на Уимблдоне. Он замечательный парень, мы познакомились в Майами. Если он тоже победит в воскресенье, то мы будем праздновать вместе.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча – начало в 18.00 (время московское)