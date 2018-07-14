Иван Ракитич: "Хочется выиграть и привезти трофей в Хорватию"

Полузащитник сборной Хорватии​ Иван Ракитич рассчитывает на победу над Францией в финале чемпионата мира-2018. Также он вспомнил, что французы выиграли ЧМ в 1998 году.

– Французы выиграли в 1998-м, мы поздравляем их с этим, - цитирует пресс-служба ФИФА Ракитича. - И хотим победить в воскресенье. Мы уважаем сборную Франции, но впереди новый матч. Нам хочется взять титул и привезти трофей в Хорватию.

Франция – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ