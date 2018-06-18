Историк авиации - о посадке сборной Саудовской Аравии в Ростове-на-Дону: "В 1989 году подобный случай завершился катастрофой"

Дмитрий Любимов, историк авиации, прокомментировал "СЭ" инцидент с самолетом, на котором летела сборная Саудовской Аравии. При посадке лайнера в аэропорту Ростова-на-Дону вышел из строя один из двигателей, но, несмотря на это, воздушное судно совершило посадку.

- Двухдвигательный самолет может нормально лететь на одном двигателе, - говорит Любимов. - Если один двигателей загорелся при посадке, то пожар гасится легко – при условии, что пилоты все делают правильно и не совершат ошибок, как, к примеру, произошло в 1989 году. Boeing-737-400, только запущенный в серию, потерпел катастрофу во время рейса Лондон - Белфаст. Ошибка летчиков заключалась в том, что они выключили рабочий двигатель вместо того, который загорелся. Закончилось все трагедией - погибли половина пассажиров.

- Но если действовать верно, то такого не случится?

- Да. Airbus 319-100 летит на одном движке, просто нужно парировать приземление при помощи джойстиков - выравнивать посадку. Если двигатель загорелся, то его необходимо отключить. У второго тяга больше, поэтому нужно выровнять силы, чтобы самолет планировал стабильно.

- Раз это было при посадке, игроки не успели испугаться?

- Думаю, не успели. Но если кто-то посмотрел в иллюминатор, то могли. (Игорь НОВИКОВ)