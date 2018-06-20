Источник: Салах поругался с Федерацией футбола Египта, пригласившей на сборы звезд шоу-бизнеса

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах поругался с руководством Федерации футбола Египта (EFA), утверждает журналист Карим Зидан со ссылкой на египетские СМИ. Форварду "Ливерпуля" не понравилось то, как была организована подготовка команды к матчам чемпионата мира-2018.

Отмечается, что EFA пригласила около сотни бизнесменов, артистов и звезд шоу-бизнеса на сборы команды, что мешало футболистам. Представители EFA просили Салаха не говорить в таком тоне, после чего лидер атак команды заперся в номере и ни с кем не общался несколько часов.

Сборная Египта лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира-2018. В стартовом матче против Уругвая, который Салах пропускал из-за травмы, египтяне уступили 0:1, а во вчерашней встрече проиграли России 1:3. Салах стал автором единственного мяча с пенальти.

Из группы A досрочно вышли Россия и Уругвай, одержавшие по две победы. В заключительном туре Египет встретится с Саудовской Аравией, также лишенной турнирной мотивации.

Как попасть на матчи чемпионата мира по футболу