Источник: Марадону после матча Аргентины отвезли в отель, а не в больницу

Аргентинское издание Olé опровергло информацию о том, что Диего Марадона, которому стало плохо во время матча Аргентина - Нигерия (2:1), был госпитализирован.

По информации источника, легендарный футболист почувствовал недомогание в перерыве из-за проблем с давлением, но отказался покинуть стадион, потому что не хотел прекращать поддержку команды Сампаоли. Марадону осмотрели представители медицинского штаба арены "Санкт-Петербург", он выпил необходимые таблетки, а после игры был доставлен в свой отель.

Напомним, по другой версии Марадона со стадиона отправился в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. (Егор БЫЧКОВ)

Источник назвал причину госпитализации Марадоны в Санкт-Петербурге //

Марадона госпитализирован после матча Нигерия – Аргентина