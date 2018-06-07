Исследование: у России 1 процент шансов на победу в ЧМ-2018 и 60 - на выход из группы

Исследование компании Gracenote дает России около 1 процента шансов на выигрыш чемпионата мира-2018. Главным фаворитом турнира с огромным отрывом стала Бразилия - более 21 процента на победу. Примерно 10 процентов имеет Испания, по 8 - Германия и Аргентина.

Россия в рейтинге претендентов делит 15-е место с еще 11 сборными. Менее 1 процента шансов на чемпионство получили только шесть сборных - Корея, Нигерия, Панама, Япония, Египет и Саудовская Аравия. Отметим, что две последние команды играют с Россией в одной группе.

Шансы сборной России на выход из группы A оцениваются как достаточно высокие - 60 процентов. Больше - только у Уругвая (77 процентов). Таким образом, Россия, согласно исследованию Gracenote, выйдет со второго места в 1/8 финала, где встретится с победителем группы B сборной Испании.

Наибольшие шансы на выход из группы - у главных фаворитов ЧМ-2018 бразильцев - 90 процентов. Примечательно, что в группе C сборные Франции и Перу имеют практически идентичные шанс на попадание в плей-офф - 69 и 68, шансы Англии и Бельгии на выход в плей-офф из группы G одинаковы - 71 процент.

Исследование основано на миллионе симуляций различных раскладов ЧМ-2018.

Сборная России на чемпионате мира по футболу