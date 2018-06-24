Исландского фаната выписали из больницы в Волгограде после инфаркта

Исландского болельщика, госпитализированного в Волгограде, успешно прооперировали и выписали, сообщает ТАСС. 59-летний исландец попал в больницу с инфарктом миокарда.

В Волгоград исландец прибыл на матч группового турнира чемпионата мира Нигерия - Исландия (2:0). Попасть на игру ему не удалось.

"59-летнему болельщику из Исландии, госпитализированному с инфарктом миокарда в четверг в 25-ю больницу скорой помощи, была оказана вся необходимая помощь, проведена операция, сегодня пациент из больницы выписан", - сказал представитель ведомства.