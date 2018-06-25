Иран - Португалия: прогноз букмекеров

В понедельник, 25 июня, в Саранске пройдет матч заключительного тура группового турнира чемпионата мира по футболу-2018. Сборные Ирана и Португалии сыграют на стадионе "Мордовия Арена". Начало встречи – 21.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы Португалии на победу с коэффициентом 1,72, на ничью – 3,64, а успех Ирана – 5,58.

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Иран – Португалия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)

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