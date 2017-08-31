Иран не пропускает в отборе ЧМ-2018 рекордные 1108 минут

Сборная Ирана установила рекорд сухой серии отборочных турниров чемпионата мира. В матче 3-го раунда отбора ЧМ-2018 команда Карлуша Кейруша сыграла вничью с Кореей (0:0) и не пропускает уже 1108 минут, более 12 матчей. Последним, кто смог забить в ворота иранцев, стал игрок сборной Туркмении Мекан Сапаров в игре 2-го раунда 12 ноября 2015 года.
Напомним, что Иран стал третьей командой, обеспечившей себе место в финальной стадии ЧМ-2018, после хозяев - сборной России - и Бразилии.
📢Есть новый рекорд квалификации ЧМ!– Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 31 августа 2017 г.
Сборная Ирана 🇮🇷@TeamMelliIran не пропускает в отборочных матчах ЧМ уже более 1063 минут! 😮 pic.twitter.com/Y4GR0191xs