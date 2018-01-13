Инстаграм Лопыревой снова взломали и выложили фото голого Мамаева

Инстаграм-аккаунт фотомодели и посла чемпионата мира 2018 года Виктории Лопыревой был снова взломан хакерами. На ее странице стали появлятся фотографии интимного характера медийных личностей.
Несколько дней назад уже сообщалось о взломе Инстаграма Лопыревой. Тогда, помимо ряда селебрити, на кадрах был запечатлен полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и его супруга Алана.
Виктория Лопырева удалила провокационные снимки и заявила о том, что ее аккаунт был взломан, а также извинилась за опубликованный контент.
old grumbler
Ибо не фиг снимать то, за что потом стыдно перед всей страной автору снимков!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23:50 13 января
Kupservas
Может ей чего-то не хватает? Откуда и для чего у нее такие картинки??
19:13 13 января
crazysun78
пароль 11?
18:55 13 января