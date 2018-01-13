17:33 13 января | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Инстаграм Лопыревой снова взломали и выложили фото голого Мамаева

Виктория ЛОПЫРЕВА. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Виктория ЛОПЫРЕВА. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
3

 
Инстаграм Виктории Лопыревой стал местом &quot;слива&quot; интимных записей Павла и Аланы Мамаевых.Хакеры взломали Инстаграм Лопыревой и опубликовали видео с Мамаевым

Инстаграм-аккаунт фотомодели и посла чемпионата мира 2018 года Виктории Лопыревой был снова взломан хакерами. На ее странице стали появлятся фотографии интимного характера медийных личностей.

Несколько дней назад уже сообщалось о взломе Инстаграма Лопыревой. Тогда, помимо ряда селебрити, на кадрах был запечатлен полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и его супруга Алана.

Виктория Лопырева удалила провокационные снимки и заявила о том, что ее аккаунт был взломан, а также извинилась за опубликованный контент.

3
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

old grumbler

Ибо не фиг снимать то, за что потом стыдно перед всей страной автору снимков!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

23:50 13 января

Kupservas

Может ей чего-то не хватает? Откуда и для чего у нее такие картинки??

19:13 13 января

crazysun78

пароль 11?

18:55 13 января