Инстаграм Лопыревой снова взломали и выложили фото голого Мамаева

Инстаграм-аккаунт фотомодели и посла чемпионата мира 2018 года Виктории Лопыревой был снова взломан хакерами. На ее странице стали появлятся фотографии интимного характера медийных личностей.

Несколько дней назад уже сообщалось о взломе Инстаграма Лопыревой. Тогда, помимо ряда селебрити, на кадрах был запечатлен полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и его супруга Алана.

Виктория Лопырева удалила провокационные снимки и заявила о том, что ее аккаунт был взломан, а также извинилась за опубликованный контент.