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Инсайд "СЭ": сборная Испании не хочет попасть на Россию в плей-офф

Сборная Испании, если сможет, избежит встречис Россией в первом раунде плей-офф ЧМ-2018. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Сборная Испании, если сможет, избежит встречис Россией в первом раунде плей-офф ЧМ-2018. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

По данным "СЭ", полученным от источников, близким к испанской сборной, команда Испании предпочла бы встретиться в 1/8 финала плей-офф чемпионата мира по футболу-2018 с Уругваем, а не с Россией.

По нашей информации, тренерский штаб "Красной Фурии" считает, что уругвайцы находятся в не лучшей форме и выглядят тяжеловато, тогда как Россия впечатляет физической готовностью и получает серьезную поддержку и эмоциональный заряд со стороны болельщиков на домашнем чемпионате мира.

Если соответствующая возможность представится, испанцы постараются попасть на Уругвай, а не на Россию. (Дмитрий СИМОНОВ)

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