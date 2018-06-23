Инсайд "СЭ": сборная Испании не хочет попасть на Россию в плей-офф

По данным "СЭ", полученным от источников, близким к испанской сборной, команда Испании предпочла бы встретиться в 1/8 финала плей-офф чемпионата мира по футболу-2018 с Уругваем, а не с Россией.

По нашей информации, тренерский штаб "Красной Фурии" считает, что уругвайцы находятся в не лучшей форме и выглядят тяжеловато, тогда как Россия впечатляет физической готовностью и получает серьезную поддержку и эмоциональный заряд со стороны болельщиков на домашнем чемпионате мира.

Если соответствующая возможность представится, испанцы постараются попасть на Уругвай, а не на Россию. (Дмитрий СИМОНОВ)

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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