"Информация о пожаре в самолете не соответствует действительности". Заявление авиакомпании об инциденте с перуанцами

Авиакомпания Utair прокомментировала ситуацию с задымлением на борту самолета, который перевозил перуанцих болельщиков из Екатеринбурга в Тюмень.

Ранее появилась информация, что за 20 минут до посадки пассажиры самолета услышали взрыв, а через несколько секунд в салон стал проникать дым.

- При снижении произошли неполадки в работе одного из двигателей на рейсе UT106 Екатеринбург – Тюмень. По системе кондиционирования в салон кратковременно успел поступить дым, затем система очистила воздух.



Распространение информации о пожаре на борту не соответствует действительности. Экипаж действовал по инструкции и посадил самолет в штатном режиме. Самолет самостоятельно зарулил на стоянку, пассажиры вышли по трапу без применения аварийных приспособлений.



Авиакомпания совместно с авиационными властями проводит расследование, двигатель проверяется на предмет попадания постороннего объекта при снижении, - говорится в заявлении авиаперевозчика.

Самолет с перуанскими болельщиками загорелся перед посадкой. Видео //

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