06:59 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Информация о госпитализации Марадоны оказалась недостоверной


Легенде футбола Диего Марадоне стало плохо после матча чемпионата мира-2018 между сборными Аргентины и Нигерии в Санкт-Петербурге (2:1).

 
Вторник. Санкт-Петербург. Нигерия - Аргентина - 1:2. Бывший капитан сборной Аргентины, чемпион мира-1986 Диего МАРАДОНА радуется второму голу в ворота африканской команды.Марадону нельзя пускать на футбол. Он ведет себя отвратительно

57-летний аргентинец смог покинуть трибуну только в сопровождении окружающих людей, после чего рухнул на кресло. Ему была оказана первая медицинская помощь.

Некоторые источники сообщили, что после этого Марадону госпитализировали. Появилась информация, что у чемпиона мира-1986 случилась передозировка запрещенными веществами, но вскоре и она была опровергнута. Тем не менее, позже журналистка Патрисия Вильегас на своей странице в Твиттере опровергла информацию о госпитализации Марадоны, опубликовав фотографию из самолета, на котором отправился в Москву. В среду он намерен посетить матч ЧМ-2018 между Сербией и Бразилией.

Сам же Марадона по прилете в столицу России заявил, что понятия не имеет откуда взялась информация о его проблемах со здоровьем.

Напомним, по ходу матча Нигерия - Аргентина бывший игрок запомнился рядом эмоциональных и провокационных поступков.

Вторник. Санкт-Петербург. Диего МАРАДОНА во время матча Нигерия - Аргентина - 1:2.

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