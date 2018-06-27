Информация о госпитализации Марадоны оказалась недостоверной

Легенде футбола Диего Марадоне стало плохо после матча чемпионата мира-2018 между сборными Аргентины и Нигерии в Санкт-Петербурге (2:1).

57-летний аргентинец смог покинуть трибуну только в сопровождении окружающих людей, после чего рухнул на кресло. Ему была оказана первая медицинская помощь.

Некоторые источники сообщили, что после этого Марадону госпитализировали. Появилась информация, что у чемпиона мира-1986 случилась передозировка запрещенными веществами, но вскоре и она была опровергнута. Тем не менее, позже журналистка Патрисия Вильегас на своей странице в Твиттере опровергла информацию о госпитализации Марадоны, опубликовав фотографию из самолета, на котором отправился в Москву. В среду он намерен посетить матч ЧМ-2018 между Сербией и Бразилией.

Сам же Марадона по прилете в столицу России заявил, что понятия не имеет откуда взялась информация о его проблемах со здоровьем.

Напомним, по ходу матча Нигерия - Аргентина бывший игрок запомнился рядом эмоциональных и провокационных поступков.

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