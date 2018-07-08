17:27 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Илья Геркус: "Это история про команду, которая в нужный момент выдает потолок своих возможностей"


Президент "Локомотива" Илья Геркус в Инстаграме отметил, что сборная России за счет характера и самоотдачи в нужный момент выдала потолок своих возможностей. По его словам, важно постараться удержаться на той высоте, куда национальная команда подняла российский футбол.

"Спасибо, сборная России! Эти три недели, в течение которых наша команда выступала на домашнем чемпионате мира, мы с вами не забудем никогда! С каждым матчем - от Саудовской Аравии до Хорватии - сборная России становилась сильнее и все больше влюбляла в себя страну.

Думаю, сегодня можно фиксировать пик народной любви не только к сборной, но и к футболу в России. Наша сборная на чемпионате мира - это история про команду, которая за счет характера и самоотдачи в нужный момент выдает потолок своих возможностей.

И финал сюжета вчера был просто потрясающий. Отдать все силы в основное время, пропустить в добавленное, а затем все-таки сравнять счет - это самый настоящий героизм!

Спасибо нашим героям за эту футбольную сказку, которую они сделали былью. Теперь наша общая задача - постараться удержаться на той высоте, куда сборная подняла российский футбол!", - написал Геркус.

На чемпионате мира-2018 Россия в четвертьфинале проиграла Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти). 

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Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/Bk-IoA-Fbby/?hl=ru&taken-by=ilgerkus

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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