Игроки сборной России начали прибывать в Ноговогорск. В числе первых Дзюба и Игнашевич

Сегодня 18 мая стартовала подготовка сборной России к чемпионату мира-2018. Игроки, включенные в расширенный в список 28-ти футболистов, стали прибывать на сбор команды в Новогорск.
Как сообщает Твиттер российской сборной, на месте уже находятся форвард "Зенита" Артем Дзюба, игроки ЦСКА - защитник Сергей Игнашевич, полузащитник Александр Головин и нападающий Федор Чалов, а также хавбек "Краснодара" Юрий Газинский.
Напомним, сбор в Новогорске продлится до 20 мая, после чего сборная России вылетит в Австрию, где пробудет до 31 мая. Перед чемпионатом мира запланированы два контрольных матча: 30 мая с Австрией в Инсбруке и 5 июня с Турцией в Москве.
Форвард @TeamRussia Артем Дзюба приехал на сбор команды в Новогорск pic.twitter.com/5XSTlPnIUq– Сборная России (@TeamRussia) 18 мая 2018 г.
База в Новогорске. Именно здесь будет базироваться @TeamRussia во время @fifaworldcup_ru pic.twitter.com/CQkwYjn5nA– Сборная России (@TeamRussia) 18 мая 2018 г.
Игроки @TeamRussia Юрий Газинский и Сергей Игнашевич - в Новогорске pic.twitter.com/sxzNheth8X– Сборная России (@TeamRussia) 18 мая 2018 г.
Молодое пополнение из @pfc_cska - Федор Чалов и Александр Головин 👍 pic.twitter.com/DhGlZ6U7Zd– Сборная России (@TeamRussia) 18 мая 2018 г.
П_о_в_а_р_
В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ ДЗЮБА ------------------------------- Не удивительно. Настоящий профи.
12:18
ELO16
Подберезовики растут там?
12:08