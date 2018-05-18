11:52 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Игроки сборной России начали прибывать в Ноговогорск. В числе первых Дзюба и Игнашевич

2

Сегодня 18 мая стартовала подготовка сборной России к чемпионату мира-2018. Игроки, включенные в расширенный в список 28-ти футболистов, стали прибывать на сбор команды в Новогорск.

Как сообщает Твиттер российской сборной, на месте уже находятся форвард "Зенита" Артем Дзюба, игроки ЦСКА - защитник Сергей Игнашевич, полузащитник Александр Головин и нападающий Федор Чалов, а также хавбек "Краснодара" Юрий Газинский.

Напомним, сбор в Новогорске продлится до 20 мая, после чего сборная России вылетит в Австрию, где пробудет до 31 мая. Перед чемпионатом мира запланированы два контрольных матча: 30 мая с Австрией в Инсбруке и 5 июня с Турцией в Москве.

2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

П_о_в_а_р_

В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ ДЗЮБА ------------------------------- Не удивительно. Настоящий профи.

12:18

ELO16

Подберезовики растут там?

12:08

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!