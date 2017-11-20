Игрок сборной Перу пропустил две тренировки в "Сан-Паулу", празднуя выход на чемпионат мира

Полузащитник сборной Перу Кристиан Куэва отсутствовал на двух тренировках своей команды - "Сан-Паулу". 25-летний футболист пропустил занятия из-за того, что он праздновал выход национальной команды на чемпионат мира-2018, информирует Goal.com.

Президент "Сан-Паулу" Карлос Альберту Баррос Силва не стал штрафовать игрока. По его словам, футболист пережил один из самых выдающихся моментов в истории перуанского футбола.

Напомним, сборная Перу пробилась на чемпионат мира впервые за 36 лет.​ В стыковых матчах перуанцы обыграли сборную Новой Зеландии (2:0, 0:0).