Игорь Шалимов: "Не понимаю, когда Черчесов говорит: "Если бы мы сыграли хорошо, я бы напрягся"

Бывший полузащитник сборных СССР, СНГ и России, главный тренер "Химок" Игорь Шалимов в интервью "СЭ" сказал, что не верит в заявления главного тренера национальной команды Станислава Черчесова об объективной причине неудачной игры россиян в товарищеских матчах перед домашним чемпионатом мира – выступлениях под нагрузками. В преддверии мирового первенства россияне сыграли с Австрией (0:1) и Турцией (1:1).

– Я поставил себя на место болельщика. У людей может быть не все хорошо, а футбол, чемпионат мира – отдушина. Когда они видят эту игру в товарищеских матчах, где есть объективные причины – "под нагрузками"… То, что Черчесов рассказывает, я в это слабо верю. Есть какие-то вещи, которые я не понимаю. Например, когда говорится: "Если бы мы сыграли хорошо, я бы напрягся". Я бы, например, не напрягся, никто бы не напрягся. И ничего в этом нет. Идут какие-то отмазки, идет надежда: "Подождите, вы все увидите".

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Сегодня, 14 июня, сборная России в матче открытия мирового первенства в "Лужниках" сыграет с Саудовской Аравией. Помимо матча с аравийцами, россияне в группе A сыграют c Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара Арена).

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

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