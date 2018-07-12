Игорь Лебедев: "День российского футбола 22 октября? Дату надо обсуждать"

Депутат Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев поделился мнением о решении фракции "Единая Россия" внести проект закона о дне российского футбола, который предлагается праздновать 22 октября – в день рождения Льва Яшина.

– Предложение требует глубокого обсуждения, – цитирует ТАСС Лебедева. – Считаю, что памятная дата в истории российского футбола должна быть, но какой день выбрать для данного события, надо тщательно подумать. Сейчас все находятся в стадии эйфории от выступления нашей сборной на домашнем чемпионате мира, все в восторге от игры, хочется каким-то образом быть причастным к этому событию, поэтому начали звучать подобные предложения. Нужно выбрать дату, которая будет иметь самое яркое и непосредственное отношение к российскому футболу и будет связана с каким-то ярким достижением или событием в его истории.

Пока это лишь предложение от одного из депутатов "Единой России", я еще даже не уверен, что вся фракция поддерживает это. Я лично поддерживаю введение такого дня, а вот дату надо обсуждать. В этот день можно будет проводить футбольные турниры, поздравлять каких-то игроков, вручать награды за значимые достижения.