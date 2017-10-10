Игорь Гамула: "Украина не приехала бы на ЧМ-2018? Это все какие-то спекуляции"

Известный тренер Игорь Гамула отметил, что Андрей Шевченко должен остаться на посту главного тренера сборной Украины. По его словам, в команде сложилась хорошая и комфортная атмосфера.

– Вы сказали, что Андрей Шевченко должен сохранить свой пост. Скептики же полагают, что зря сместили Михаила Фоменко…

– Считаю, Фоменко выложился по полной, добился всевозможных результатов. Плюс возраст… Ну вы сами понимаете. Шевченко нужно дать еще поработать – как минимум, один цикл. Не надо сейчас ничего менять. Атмосфера внутри команды, насколько я знаю, хорошая, комфортная.

– Последний вопрос. Если бы Украина все-таки пробилась на чемпионат мира, поехала бы в Россию в силу сложной политической ситуации?

– Это все какие-то спекуляции, что не поехала бы… Говорить можно все, что хочешь. Вообще-то если бы украинцы отказались, последовали бы очень серьезные санкции со стороны ФИФА. Уверен, у команды Шевченко в России было бы очень много поклонников. Никаких проблем не возникло бы. Многие россияне переживали бы за эту команду. Простые люди не связывают футбол с политикой! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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