Игорь Албин: "Проект возведения стадиона "Санкт-Петербург" полностью рентабелен"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин прокомментировал итоги подготовки города к чемпионату мира-2018. По его словам, стадион оказался полностью рентабельным. Также Албин привел слова английского издания The Independent, назвавшего петербургский стадион лучшим в России

– Как город готовился к проведению турнира? В чем заключается подготовки к турниру?

– Для всех любителей спорта это особенное событие. Как вы знаете, Россия впервые принимает этот турнир и уже совсем скоро состоится церемония открытия. Хотел бы отметить, что проект возведения стадиона "Санкт-Петербург" полностью рентабелен. Наш стадион – лучший во всей России. Слишком нескромно было бы сказать это от своего имени, поэтому я обращусь к авторитетной английской газете Independent. По их мнению, "Санкт-Петербург" обходит даже столичные стадионы. Мы потратили 19 миллиардов на две новые станции метро, которые способны принимать до 760 тысяч человек в день. Закуплены новые дорогостоящие вагоны и автобусы.

– А что ждет тренировочные базы по окончании турнира?

– Они будут отданы детско-юношеским школам.

– Почему стадион отдан "Зениту"? Не логичнее ли было бы отдать его городу, как, например, в Париже?

– Решение было принято еще в 2006 году и стадион изначально создавался под эти цели.

– А что насчет стоимости?

– Мы не знаем всех эксплуатационных расходов, когда начинаем строительство. Цена варьируется в зависимости от функциональности арены, поэтому часть расходов взял на себя "Зенит". По сводно-сметному расчету это стоит именно столько. Знаете как дешевле? Предлагайте. Немало было потрачено на крышу и выкатное поле. Но вы же понимаете, что в наших климатических условиях проводить круглогодично мероприятия под открытым небом невозможно. (Артем РЯБОВОЛ)